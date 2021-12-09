"Арсенал" претендует на вингера "Реала"

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"Арсенал" претендует на вингера "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Фланговый атакующий полузащитник "Реала" Лукас Васкес привлёк внимание "Арсенала", сообщает El Nacional.

По информации источника, "канониры" готовы бороться за испанца с "Севильей", "Валенсией", "Ромой" и "Наполи".

Сам 30-летний футболист готов сменить команду, чтобы получать больше игровой практики.

"Сливочные" оценивают собственного воспитанника в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 16 матчей и забил 1 гол.

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