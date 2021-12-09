"Арсенал" претендует на вингера "Реала"
Фото твиттер "Реала"
Фланговый атакующий полузащитник "Реала" Лукас Васкес привлёк внимание "Арсенала", сообщает El Nacional.
По информации источника, "канониры" готовы бороться за испанца с "Севильей", "Валенсией", "Ромой" и "Наполи".
Сам 30-летний футболист готов сменить команду, чтобы получать больше игровой практики.
"Сливочные" оценивают собственного воспитанника в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 16 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18