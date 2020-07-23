"Арсенал" презентовал новую форму

Лондонский "Арсенал" провёл презентацию формы, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Новая экипировка выполнена в традиционных для "канониров" красном и белом цветах.

Технический спонсор - немецкая компания Adidas.

В АПЛ "Арсенал" идёт на десятом месте. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с "Челси".

Не пропустите: "Арсенал" готов предложить Обамеянгу огромную зарплату. | http://soccernews.ru