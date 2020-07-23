"Арсенал" презентовал новую форму

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"Арсенал" презентовал новую форму

Лондонский "Арсенал" провёл презентацию формы, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Новая экипировка выполнена в традиционных для "канониров" красном и белом цветах.

Технический спонсор - немецкая компания Adidas.

В АПЛ "Арсенал" идёт на десятом месте. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с "Челси".

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