"Арсенал" красиво презентовал новую гостевую форму

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"Арсенал" красиво презентовал новую гостевую форму

Пресс-служба лондонского "Арсенала" опубликовала видеопрезентацию выездной формы команды на сезон 2020/21.

Цвет комплекта - белый с красными вставками. Сообщается, что этот вариант экипировки вдохновлён мраморными залами "Хайбери" - бывшего стадиона "канониров".

Технический спонсор "Арсенала" - компания Adidas.

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