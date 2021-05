"Арсенал" презентовал новую гостевую форму

Лондонский "Арсенал" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в гостевых матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в жёлтом цвете с тёмными вставками на плечах и рукавах. Фишкой нового комплекта стала замена клубной эмблемы на изображение символа "канониров" - пушку.

Технический спонсор английского клуба - компания Adidas.

The return of the cannon



Inspired by the past, ready for the future.@adidasfootball | #createdwithadidas