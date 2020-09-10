"Арсенал" презентовал новую третью форму

Лондонский "Арсенал" показал третий комплект формы, в котором команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в синем цвете, вставки - светло-розовые.

Технический спонсор "канониров" - немецкая компания Adidas.

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