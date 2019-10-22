"Арсенал" при Эмери пропускает почти в каждом выездном матче АПЛ

В 9-м туре АПЛ "Арсенал" на выезде проиграл "Шеффилду" (0:1).

Как сообщает Squawka, "канониры" под руководством Унаи Эмери пропустили в 22 из 24 выездных игр чемпионата.

Также начиная с сезона 2018/19 "Арсенал" пропустил 22 гола со стандартных положений.

После 9 туров "Арсенал" идет в АПЛ на пятом месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 10 очков.

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