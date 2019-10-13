"Арсенал" приготовил новый контракт для Обамеянга

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

"Арсенал" приготовил новый контракт для Обамеянга

"Арсенал" готовит новое соглашение для форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, новый контракт будет рассчитан до 2023 года. Отметим, что действующий договор истекает в июне 2021 года.

Обамеянг выступает за "канониров" с 2018 года. За это время он провел 75 игр и забил 49 голов.

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