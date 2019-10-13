"Арсенал" приготовил новый контракт для Обамеянга
"Арсенал" готовит новое соглашение для форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, новый контракт будет рассчитан до 2023 года. Отметим, что действующий договор истекает в июне 2021 года.
Обамеянг выступает за "канониров" с 2018 года. За это время он провел 75 игр и забил 49 голов.
Читайте также: Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020
-
"Динамо" не назначит нового тренера до зимы
-
Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
-
Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
-
Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"
Лента новостей
-
Санчес травмировался в товарищеском матче
-
"Арсенал" приготовил новый контракт для Обамеянга
-
Товарищеские матчи: Колумбия сыграла вничью с Чили, Тунис и Камерун не выявили победителя
-
Сакки прокомментировал смену тренера в "Милане"
-
Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020
-
Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020
-
Умтити близок к возвращению в строй
-
Тудор покинет пост тренера вратарей в "Спартаке"
-
Норманн не заинтересован в уходе из "Ростова", несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" не назначит нового тренера до зимы
-
1
Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место"
-
Легенды "Ливерпуля" обыграли легенд "Рейнджерса". Джеррард сыграл за обе команды
-
Рамос стал рекордсменом сборной Испании
-
Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
-
Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции
-
Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть
-
Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
-
"Ювентус" готов использовать Рабьо в сделке по Эриксену
-
"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"
-
Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3