"Арсенал" принял решение по будущему Давида Луиза



Бразильский защитник "Арсенала" Давид Луиз покинет лондонский клуб по окончании сезона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не будет продлевать с бразильцем контракт, который истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Луиз провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Виторию", "Бенфику", "Челси", ПСЖ и вновь "Челси".

Не пропустите: Давид Луиз рассказал, где планирует завершить карьеру. | http://soccernews.ru