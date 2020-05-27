"Арсенал" принял решение по будущему Давида Луиза

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"Арсенал" принял решение по будущему Давида Луиза
Бразильский защитник "Арсенала" Давид Луиз покинет лондонский клуб по окончании сезона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не будет продлевать с бразильцем контракт, который истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Луиз провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Виторию", "Бенфику", "Челси", ПСЖ и вновь "Челси".

Не пропустите: Давид Луиз рассказал, где планирует завершить карьеру. | http://soccernews.ru
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