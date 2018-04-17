"Арсенал" принял решение по Касорле

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"Арсенал" принял решение по Касорле

"Арсенал" не будет продлевать контракт с испанским полузащитником Санти Касорлой, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, руководство клуба решило расстаться с футболистом из-за его травматичности. Контракт игрока истекает летом и он покинет клуб.

Напомним, что 33-летний Касорла получил травму ахилла в октябре 2016 года. В результате неправильного лечения в его ногу попала инфекция и хавбеку даже грозила ампутация.

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