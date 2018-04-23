"Арсенал" присматривается к кандидатуре Лева

Лондонский "Арсенал" присматривается к кандидатуре главного тренера сборной Германии Йоахима Лева в качестве возможной замены своему наставнику Арсену Венгеру.

Так, по сведениям испанской прессы, "канониры" будут готовы сделать предложение 58-летнему немецкому специалисту, если по окончанию Чемпионата Мира в России его контракт с "манншафт", действующий до лета 2020-го года, будет разорван.

Напомним, Венгер не будет помогать "Арсеналу" в поисках нового тренера. | soccernews.ru