"Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями

Фото твиттер Алексея Рохаса Федорущенко

Голкипер Алексей Рохас Федорущенко с сегодняшнего дня начнёт тренироваться с главной командой лондонского "Арсенала".

По информации "СЭ", 16-летний футболист будет заниматься под руководством тренера вратарей "канониров" Иньяки Каньи.

Федорущенко на сегодняшний день имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.

Мать юного стража ворот - россиянка, отец - колумбиец. Сам он владеет тремя языками - русским, английским и испанским.

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