"Арсенал" пробился в 1/16 финала Кубка Англии, добыв победу в экстра-таймах
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.
"Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0
Голы: Смит-Роу, 109 - 1:0, Обамеянг, 117 - 2:0
"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Мари, Соареш (Мэйтленд-Найлз, 120), Тирни, Пепе (Ляказетт, 105), Эль-Ненни, Виллиан (Сака, 66), Уиллок (Джака, 66), Нелсон (Смит-Роу, 56), Обамеянг.
"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Крафт (Мерфи, 68), Кларк, Ласселс (Ритчи, 46), Хэйден, Хендрик, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 81), Кэрролл (Гэйл, 105), Жоэлинтон (Андерсон, 81).
"Брентфорд" - "Мидлсбро" 2:1
"Хаддерсфилд" - "Плимут Аргайл" 2:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18