"Арсенал" пробился в 1/16 финала Кубка Англии, добыв победу в экстра-таймах

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"Арсенал" пробился в 1/16 финала Кубка Англии, добыв победу в экстра-таймах

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

"Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0

Голы: Смит-Роу, 109 - 1:0, Обамеянг, 117 - 2:0

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Мари, Соареш (Мэйтленд-Найлз, 120), Тирни, Пепе (Ляказетт, 105), Эль-Ненни, Виллиан (Сака, 66), Уиллок (Джака, 66), Нелсон (Смит-Роу, 56), Обамеянг.

"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Крафт (Мерфи, 68), Кларк, Ласселс (Ритчи, 46), Хэйден, Хендрик, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 81), Кэрролл (Гэйл, 105), Жоэлинтон (Андерсон, 81).


"Брентфорд" - "Мидлсбро" 2:1

"Хаддерсфилд" - "Плимут Аргайл" 2:3

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