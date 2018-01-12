"Арсенал" продаст Санчеса, если найдет ему замену

"Арсенал" может расстаться с чилийским нападающим Алексисом Санчесом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб готов продать футболиста в зимнее трансферное окно, если сумеет найти ему замену. При этом "канониры" оценивают игрока в 40 миллионов евро.

Напомним, что интерес к 29-летнему Санчесу проявляют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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