"Арсенал" продлил Чемберса

Защитник Калум Чемберс подписал новый контракт с "Арсеналом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

22-летний Чемберс выступает за "Арсенал" с 2014 года, провел за клуб 59 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Мидлсбро". Ранее играл за "Саутгемптон". Сыграл 3 матча за сборную Англии. Обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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