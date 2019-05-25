"Арсенал" продлил контакт с Кириллом Комбаровым
"Арсенал" подписал новый контракт с хавбеком Кириллом Комбаровым. Об этом информирует Sport24.
Полузащитник перешел в "Арсенал" из "Томи" зимой 2017 года. Ранее он также защищал цвета "Динамо", "Спартака" и "Торпедо".
В текущем сезоне футболист выступил в 25 матчах в РПЛ, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
Нынешний контракт действует до лета этого года.
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|ЦСКА Москва
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|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
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|8
|Оренбург
|29
|40
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|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
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|14
|Уфа
|29
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|Енисей Красноярск
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