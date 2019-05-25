"Арсенал" продлил контакт с Кириллом Комбаровым

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"Арсенал" продлил контакт с Кириллом Комбаровым

"Арсенал" подписал новый контракт с хавбеком Кириллом Комбаровым. Об этом информирует Sport24.

Полузащитник перешел в "Арсенал" из "Томи" зимой 2017 года. Ранее он также защищал цвета "Динамо", "Спартака" и "Торпедо".

В текущем сезоне футболист выступил в 25 матчах в РПЛ, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

Нынешний контракт действует до лета этого года.

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