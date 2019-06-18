"Арсенал" продлил контракт с Беляевым, которым интересовались "Спартак" и "Локомотив"

Тульский "Арсенал" объявил о продлении контракта с защитником Максимом Беляевым, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались "Спартак" и "Локомотив".

27-летний Беляев является воспитанником "Локомотива". За "Арсенал" он выступает с 2016 года, провел за клуб 106 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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