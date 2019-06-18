"Арсенал" продлил контракт с Беляевым, которым интересовались "Спартак" и "Локомотив"
Тульский "Арсенал" объявил о продлении контракта с защитником Максимом Беляевым, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что игроком интересовались "Спартак" и "Локомотив".
27-летний Беляев является воспитанником "Локомотива". За "Арсенал" он выступает с 2016 года, провел за клуб 106 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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|Команда
|М
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|2
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|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20