"Арсенал" продлил контракт с Джакой

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"Арсенал" продлил контракт с Джакой

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Гранитом Джакой.

Детали соглашения не раскрываются, известно только, что договор является долгосрочным.

25-летний Джака выступает за "канониров" с 2016 года, сыграл 94 матча и забил 7 голов.

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