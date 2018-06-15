"Арсенал" продлил контракт с Джакой

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Гранитом Джакой.

Детали соглашения не раскрываются, известно только, что договор является долгосрочным.

25-летний Джака выступает за "канониров" с 2016 года, сыграл 94 матча и забил 7 голов.

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