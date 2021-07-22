"Арсенал" продлил контракт с Эмилем Смит-Роу

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"Арсенал" продлил контракт с Эмилем Смит-РоуФото: инстаграм Смит-Роу/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" подписал новое долгосрочное соглашение со своим молодым полузащитником Эмилем Смит-Роу.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

В следующем сезоне футболист будет выступать под номером 10.

В прошедшем сезоне Смит-Роу сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. 

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