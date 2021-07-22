"Арсенал" продлил контракт с Эмилем Смит-Роу

Фото: инстаграм Смит-Роу/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" подписал новое долгосрочное соглашение со своим молодым полузащитником Эмилем Смит-Роу.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

В следующем сезоне футболист будет выступать под номером 10.

В прошедшем сезоне Смит-Роу сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Также не пропустите: "Манчестер Сити" хочет увести у "Барселоны" Мориба. | http://soccernews.ru