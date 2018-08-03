"Арсенал" продлил контракт с Ивоби

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"Арсенал" продлил контракт с Ивоби

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером Алексом Ивоби.

Детали нового соглашения пока неизвестны. Отмечается, что договор между 22-летним нигерийцем и "канонирами" является долгосрочным.

Ивоби является воспитанником "Арсенала", за основную команду выступает с 2015 года, сыграл 98 матчей и забил 9 голов.  

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