"Арсенал" продлил контракт с Костадиновым

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"Арсенал" продлил контракт с Костадиновым

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Георги Костадиновым.

Сообщается, что новое соглашение между сторонами рассчитано до мая 2022 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.

29-летний Костадинов выступает за "канониров" с лета 2018 года, сыграл 43 матча и забил 1 гол.

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