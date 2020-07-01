"Арсенал" продлил контракт с молодым талантом

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"Арсенал" продлил контракт с молодым талантом

Лондонский "Арсенал" на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Букайо Сака.

Сроки нового соглашения не разглашаются, но сообщается, что оно является долгосрочным.

18-летний Сака является воспитанником "Арсенала". В составе лондонского клуба он провел 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал 10 результативных передач. Сыграл 10 матчей за юношескую сборную Англии U19 и забил четыре гола.

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