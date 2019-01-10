"Арсенал" продлил контракт с Монреалем

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"Арсенал" продлил контракт с Монреалем

Лондонский "Арсенал" активировал опцию продления контракта с защитником Начо Монреалем, сообщает ESPN.

По сведениям издания, клуб воспользовался пунктом пролонгации сотрудничества на один сезон - до лета 2020 года.

При этом стороны продолжат обсуждать заключение нового долгосрочного соглашения.

Монреаль выступает за "Арсенал" с января 2013 года, сыграл 227 матчей, забил 10 голов и сделал 17 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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