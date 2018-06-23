"Арсенал" продлил контракт с вратарём

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"Арсенал" продлил контракт с вратарём

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Михаилом Левашовым.

27-летний страж ворот заключил с "канонирами" соглашение до лета 2020 года.

Левашов выступает за "Арсенал" с 2016 года, сыграл 23 матча и пропустил 27 голов.

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