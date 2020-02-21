"Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию

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"Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию

В первой игре 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" добыл выездную победу над "Олимпиакосом" (1:0).

Таким образом, беспроигрышная серия "канониров" длится уже девять матчей. "Арсенал" под руководством Микеля Артеты проиграл один раз в 11 матчах.

Последний раз "Арсенал" проиграл в декабре в матче против "Челси". После этого у клуба 5 побед и 4 ничьих.

После 26 туров "Арсенал" идет в АПЛ на десятом месте.

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"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

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