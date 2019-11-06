"Арсенал" продлил свою безвыигрышную серию

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"Арсенал" продлил свою безвыигрышную серию

В рамках групповой стадии Лиги Европы "Арсенал" сыграл вничью с "Виторией Гимарайнш".

Отметим, что безвыигрышная серия "канониров" во всех турнирах теперь составляет четыре матча. Все поединки завершились ничьей.

Кроме того, "Арсенал" в последних шести играх выиграл всего один раз.

В ЛЕ лондонский клуб возглавляет свою группу. В АПЛ идет на пятом месте.

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"Арсенал" на последних минутах упустил победу над "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы

"Арсенал" на последних минутах упустил победу над "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы

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