"Арсенал" продлил свою безвыигрышную серию

В рамках групповой стадии Лиги Европы "Арсенал" сыграл вничью с "Виторией Гимарайнш".

Отметим, что безвыигрышная серия "канониров" во всех турнирах теперь составляет четыре матча. Все поединки завершились ничьей.

Кроме того, "Арсенал" в последних шести играх выиграл всего один раз.

В ЛЕ лондонский клуб возглавляет свою группу. В АПЛ идет на пятом месте.

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