"Арсенал" продлил Уиллока

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Джо Уиллоком.

18-летний футболист заключил с "канонирами" долгосрочное соглашение, условия которого не разглашаются.

Уиллок является воспитанником "Арсенала", за основную команду выступает с сентября 2017 года, сыграл 5 матчей.

Не пропустите: Касорла мог остаться без ноги. | http://soccernews.ru