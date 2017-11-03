"Арсенал" продлил Уиллока

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"Арсенал" продлил Уиллока

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Джо Уиллоком.

18-летний футболист заключил с "канонирами" долгосрочное соглашение, условия которого не разглашаются.

Уиллок является воспитанником "Арсенала", за основную команду выступает с сентября 2017 года, сыграл 5 матчей.

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