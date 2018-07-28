"Арсенал" продлит контракт с нигерийским талантом

Теги арсенал лондоналекс ивобиунаи эмери

"Арсенал" продлит контракт с нигерийским талантом

Лондонский "Арсенал" продлит контракт с нигерийским вингером Алексом Ивоби.

"Меня проинформировали о том, что продление контракта с Ивоби уже близко" - цитирует главного тренера "канониров" Унаи Эмери Sky Sports.

Напомним, что действующий контракт 22-летнего Ивоби с "Арсеналом" истекает в 2020 году.

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