"Арсенал" продолжает платить Озилу, который играет за "Фенербахче"
Фото: инстаграм Месута Озила/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник стамбульского "Фенербахче" Месут Озил продолжает получать зарплату от своего бывшего клуба лондонского "Арсенала", сообщил The Athletic.
По сведениям источника, "канониры" платят хавбеку 90 процентов от его зарплаты, которая составляет 400 тысяч евро в неделю. По условиям соглашения между Озилом и "Арсеналом", лондонцы будут платить ему до 30 июня 2021 года. После этого немец будет получать 75 тысяч евро в месяц от "Фенербахче".
В нынешнем сезоне 32-летний Озил провел за "Фенербахче" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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