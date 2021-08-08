"Арсенал" продолжает следить за Эдегором

Теги реал мадридарсенал лондонмартин эдегор

"Арсенал" продолжает следить за ЭдегоромФото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Будущее норвежского полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, лондонский "Арсенал" все еще следит и предметно интересуется футболистом.

По информации источника, если Эдегор решит покинуть "Реал", а "сливочные" решать его продать, то "канониры" сделают предложение о трансфере.

Ранее сообщалось, что норвежец хочет быть важной частью в "Реале".

Также не пропустите: Березуцкий остался недоволен судейством в матче против "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов