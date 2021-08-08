"Арсенал" продолжает следить за Эдегором

Фото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Будущее норвежского полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, лондонский "Арсенал" все еще следит и предметно интересуется футболистом.

По информации источника, если Эдегор решит покинуть "Реал", а "сливочные" решать его продать, то "канониры" сделают предложение о трансфере.

Ранее сообщалось, что норвежец хочет быть важной частью в "Реале".

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