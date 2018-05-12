"Арсенал" продвинулся в переговорах с Аллегри

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"Арсенал" продвинулся в переговорах с Аллегри

Лондонский "Арсенал" продвинулся в переговорах с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "канониров" уже обсудило с агентом 50-летнего специалиста тренерский штаб, клубную стратегию и трансферный бюджет.

Напомним, что по окончании сезона "Арсенал" покинет Арсен Венгер, который возглавлял команду с 1996 года.

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