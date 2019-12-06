"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

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"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

В матче 15-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле проиграл "Брайтону" со счетом 1:2. Победу гостям принесли голы Адама Уэбстера и Ниля Мопе. В составе "канониров" единственный гол забил Александр Ляказетт.

Безвыигрышная серия "Арсенала" в английской Премьер-лиге достигла семи матчей подряд и клуб занимает лишь 10-е место в турнирной таблице. "Брайтон" поднялся на 13-ю позицию.

"Арсенал" – "Брайтон" - 1:2 (0:1)
Голы: Уэбстер, 36 - 0:1, Ляказетт, 50 - 1:1, Мопе, 80 - 1:2

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Колашинац (Тирни, 72), Бельерин, Давид Луиз, Уиллок (Пепе, 46), Джака, Торрейра, Озил, Ляказетт (Мартинелли, 77), Обамеянг.

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