"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

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"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

В рамках 30-го тура АПЛ "Арсенал" уступил "Брайтону".

"Канониры" по-прежнему занимают девятое место, а "Брайтон" - 15-е.

"Брайтон" - "Арсенал" 2:1

Голы: Пепе, 68 - 0:1, Данк, 75 - 1:1, Мопе, 90 - 2:1

"Брайтон": Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Скелотто (Монтойя, 71), Муй (Марч, 46), Проппер, Гросс (Коннолли, 71), Биссума (Мак Аллистер, 90), Троссард (Стивенс, 87), Мопе.

"Арсенал": Лено (Мартинес, 40), Бельерин, Колашинац, Мустафи, Холдинг, Гендузи, Себальос (Уиллок, 87), Пепе (Нелсон, 87), Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг, Сака (Тирни, 87).

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