"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ
В рамках 30-го тура АПЛ "Арсенал" уступил "Брайтону".
"Канониры" по-прежнему занимают девятое место, а "Брайтон" - 15-е.
"Брайтон" - "Арсенал" 2:1
Голы: Пепе, 68 - 0:1, Данк, 75 - 1:1, Мопе, 90 - 2:1
"Брайтон": Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Скелотто (Монтойя, 71), Муй (Марч, 46), Проппер, Гросс (Коннолли, 71), Биссума (Мак Аллистер, 90), Троссард (Стивенс, 87), Мопе.
"Арсенал": Лено (Мартинес, 40), Бельерин, Колашинац, Мустафи, Холдинг, Гендузи, Себальос (Уиллок, 87), Пепе (Нелсон, 87), Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг, Сака (Тирни, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18