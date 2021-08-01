"Арсенал" проиграл "Челси" в товарищеском матче

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"Арсенал" проиграл "Челси" в товарищеском матче

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

"Арсенал" в товарищеском матче проиграл "Челси" со счетом 1:2.

В середине первого тайма счет открыл Кай Хаверц, но на 69-й минуте равновесие восстановил Гранит Джака. Через несколько минут победный гол забил Тэмми Абрахам.

"Арсенал" - "Челси" - 1:2 (0:1)
Голы: Хаверц, 26 - 0:1, Джака, 69 - 1:1, Абрахам, 72 - 1:2

"Арсенал": Лено, Чемберс (Локонга, 73), Холдинг (Уайт, 46), Мари (Бельерин, 71), Тирни (Нкетиа, 71), Парти (Джака, 40), Эльнени (Уиллок, 72), Пепе, Смит-Роу (Колашинац, 76), Обамеянг, Ляказетт (Тавареш, 70)

"Челси": Менди (Кепа, 65), Рюдигер (Сарр, 46), Чалоба (Кларк-Солтер, 86), Зума (Стерлинг, 46), Хадсон-Одои (Баба, 46), Ковачич (Дринкуотер, 46), Лофтус-Чик (Канте, 63), Пулишич (Баркли, 65), Зиеш (Батшуайи, 64), Хаверц (Дзаппакоста, 46), Вернер (Абрахам, 46)

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