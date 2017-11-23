"Арсенал" проиграл четыре последних матча против немецких клубов

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"Арсенал" проиграл четыре последних матча против немецких клубов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" на выезде уступил "Кельну" (0:1).

Стоит отметить, что "канониры" потерпели поражения в четырех последних матчах против немецких клубов, с разницей мячей 2-13.

Ранее английский клуб проиграл "Баварии" (дважды) и дортмундской "Боруссии".

Не пропустите: "Арсенал" проиграл "Кельну", но вышел в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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Деныч

Как бы предыдущую игру с Кёльном они выиграли, что за гон, ребята?

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