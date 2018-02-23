"Арсенал" проиграл "Эстерсунду", но вышел в следующий раунд ЛЕ

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"Арсенал" проиграл "Эстерсунду", но вышел в следующий раунд ЛЕ

Завершились два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. "Арсенал" дома уступил "Эстерсунду", но вышел в следующий этап по сумме двух встреч. "Брага" на своем поле переиграла "Марсель", но вылетела из-за крупного поражения в первой встрече.

"Арсенал" Англия – "Эстерсунд" Швеция - 1:2 (0:2) - первый матч - 3:0
Голы: Айеш, 22 - 0:1, Сема, 23 - 0:2, Колашинац, 47 - 1:2

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Колашинац, Бельерин, Холдинг, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз (Джака, 46), Уилшер (Уиллок, 76), Мхитарян, Ивоби (Нелсон, 90), Уэлбек.

"Эстерсунд": Кейта, Папаяннопулос, Видгрен, Мукииби (Исламович, 73), Петтерссон, Хопкатт (Архин, 81), Айеш (Текие, 52), Сема, Нури, Годдос, Эдвардс.

"Брага" Португалия – "Марсель" Франция - 1:0 (1:0) - первый матч - 0:3

Гол: Орта, 31 - 1:0

"Брага": Матеус, Раул Силва, Бруно Виана, Жефферсон, Эшгайю, Орта (Бруну Шадаш, 73), Орта, Эдуарду, Вукчевич, Марсело Гойяно (Фабиу Мартинш, 73), Ахмед Хассан (Диаш, 54).

"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Сакаи, Лопес, Сарр, Сансон (Пайет, 84), Луис Густаво, Окампос, Жермен (Товен, 73), Н`Жи (Замбо-Ангисса, 46).

Не пропустите: "Арсенал" пропустил гол в шестом домашнем матче подряд, это худший результат клуба с 2014 года. | http://soccernews.ru

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