"Арсенал" проиграл "Эвертону" в матче АПЛ
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол забил 36-летний Фил Джагелка.
Благодаря этой победе "Эвертон" вышел на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" остался на четвертой позиции.
"Эвертон" – "Арсенал" - 1:0 (1:0)
Гол: Джагелка, 10 - 1:0
"Эвертон": Пикфорд, Зума, Коулмэн, Динь, Джагелка, Бернард, Андре Гомеш, Гуйе, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 79), Кэлверт-Льюин.
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Монреаль, Мустафи, Колашинац (Обамеянг, 46), Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гендузи, Мхитарян, Мэйтленд-Найлз, Озил (Ивоби, 74), Ляказетт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14