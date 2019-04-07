"Арсенал" проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

Теги арсенал лондонэвертон

"Арсенал" проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол забил 36-летний Фил Джагелка.

Благодаря этой победе "Эвертон" вышел на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" остался на четвертой позиции.

"Эвертон" – "Арсенал" - 1:0 (1:0)
Гол: Джагелка, 10 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Зума, Коулмэн, Динь, Джагелка, Бернард, Андре Гомеш, Гуйе, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 79), Кэлверт-Льюин.

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Монреаль, Мустафи, Колашинац (Обамеянг, 46), Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гендузи, Мхитарян, Мэйтленд-Найлз, Озил (Ивоби, 74), Ляказетт.

Не пропустите: "Эвертон" назвал стоимость Пикфорда. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ

"Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов