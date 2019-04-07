"Арсенал" проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Эвертону" со счетом 0:1. Единственный гол забил 36-летний Фил Джагелка.

Благодаря этой победе "Эвертон" вышел на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" остался на четвертой позиции.

"Эвертон" – "Арсенал" - 1:0 (1:0)

Гол: Джагелка, 10 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Зума, Коулмэн, Динь, Джагелка, Бернард, Андре Гомеш, Гуйе, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 79), Кэлверт-Льюин.

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Монреаль, Мустафи, Колашинац (Обамеянг, 46), Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гендузи, Мхитарян, Мэйтленд-Найлз, Озил (Ивоби, 74), Ляказетт.

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