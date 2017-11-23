"Арсенал" проиграл "Кельну", но вышел в плей-офф Лиги Европы

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"Арсенал" проиграл "Кельну", но вышел в плей-офф Лиги Европы

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе G. "Кельн" на своем поле неожиданно переиграл "Арсенал". Впрочем это не помешало англичанам оформить выход в 1/16 финала. БАТЭ дома сыграл вничью с "Црвеной Звездой".

"Кельн" Германия – "Арсенал" Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Гирасси, 62 (с пенальти) - 1:0

"Кельн": Хорн, Клюнтер, Соренсен, Марох (Рауш, 38), Хорн, Озджан, Йойич, Хорхе Мере, Гирасси, Осако (Леманн, 73), Кордоба (Ольковски, 56).

"Арсенал": Оспина, Холдинг, Чемберс (Нелсон, 67), Мертесакер, Дебюши (Нкетиа, 84), Эль-Ненни, Коклен, Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Уэлбек (Ивоби, 46), Жиру.

БАТЭ Беларусь – "Црвена Звезда" Сербия - 0:0

БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Булят, Поляков, Драгун, Риос, Иванич, Володько (Бага, 56), Стасевич, Родионов (Сигневич, 62), Гордейчук (Володько, 79).

"Црвена Звезда": Борян, Савич, Родич, Стойкович, Срнич (Рачич, 90), Крстичич, Доналд, Ле Таллек, Канга, Милич (Пешич, 65), Боачи (Гобелич, 90).

Положение команд: Арсенал - 10, Црвена Звезда, Кельн - 6, БАТЭ - 5.

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