"Арсенал" проиграл "Олимпиакосу", но прошел в 1/4 финала Лиги Европы

Фото: твиттер "Олимпиакоса"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" на своем поле проиграл "Олимпиакосу" со счетом 0:1, но вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч.

Единственный гол в начале второго тайма забил Юссеф Эль-Араби.

"Арсенал" Англия – "Олимпиакос" Греция - 0:1 (0:0) - первый матч - 3:1

Гол: Эль-Араби, 51 - 0:1

"Арсенал": Лено, Габриэл, Давид Луиз, Тирни, Бельерин (Чемберс, 82), Джака, Эль-Ненни (Парти, 57), Себальос (Эдегор, 57), Смит-Роу (Мартинелли, 81), Пепе, Обамеянг.

"Олимпиакос": Жозе Са, Холебас, Ба, Папастатопулос, Рябчук (Лала, 84), Андруцос (Брума, 62), Мвила, Масурас (Ранджелович, 63), Камара, Фортунис (Бухалакис, 84), Эль-Араби.

Удаление: Ба (82).

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