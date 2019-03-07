"Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы

Завершилась часть матчей первого круга 1/8 финала Лиги Европы.

"Ренн" в домашнем матче обыграл "Арсенал", в парах "Севилья" - "Славия" и "Айнтрахт" - "Интер" победитель не был выявлен. А Загребское "Динамо" переиграло "Бенфику".

"Ренн" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Ивоби, 3 - 0:1, Буриго, 42 - 1:1, автогол Монреаль, 65 - 2:1, Сарр, 88 - 3:1

"Ренн": Коубек, Мешер, Зеффан, Бенсебайни, Да Сильва, Юну, Гренье, Бен-Арфа, Буриго (Леа Силики, 73), Сарр, Андре.

"Арсенал: Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Косьельни, Джака, Мхитарян, Озил (Рэмзи, 70), Ивоби (Гендузи, 53), Торрейра, Обамеянг(Колашинац, 79).

"Севилья" - "Славия" - 2:2

Голы: Бен-Йеддер, 1 - 1:0, Стох, 25 - 1:1, Мунир, 28 - 2:1, Крал, 39 - 2:2.

"Севилья": Вацлик (Сориано, 45), Гомес, Меркадо, Кьер, Вебер (Меса, 46), Навас, Рог, Банега (Промес, 76), Сарабия, Мунир, Бен-Йеддер.

"Славия: Коларж, Кудела, Боржил, Дели, Цоуфал, Змргал (Шкода, 73), Масопуст (Олайинка, 60), Соучек, Траоре, Стох, Крал (Нгаде-Нгаджуи, 79).

"Айнтрахт"- "Интер" - 0:0

"Айнтрахт Ф": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Фернандес, Хасебе, Роде(Виллемс, 77), Костич, Гачинович, Аллер (Гонсалу Пасиенсия, 80), Йович.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Асамоа, Д`Амброзио, де Врей, Весино, Валеро (Соареш, 80), Перишич (Кандрева, 59), Брозович, Политано, Мартинес.

"Динамо" З - "Бенфика" - 1:0

Гол: пенальти Петкович, 38 - 1:0

"Динамо" Загреб: Ливакович, Стоянович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Ольмо, Шуньич, Гояк (Моро, 78), Кондзер (Шитум, 84), Петкович(Гавранович, 89), Оршич.

"Бенфика": Влаходимос, Франсишку Феррейра, Коршья, Гримальдо, Диаш, Пирес, Кровинович, Жедсон Фернандеш (Живкович, 71), Флорентину (Рафа Силва, 58), Жоау Фелиш, Сеферович (Серви, 35).

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 14 марта.

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