"Арсенал" проиграл, "Ростов" сыграл вничью. Товарищеские матчи российских клубов

Завершились еще два товарищеских матча с участием российских клубов. Тульский "Арсенал" уступил румынскому "Ботошани", а "Ростов" разошелся миром с сербским клубом "Раднички".

"Арсенал" (Тула, Россия) - "Ботошани" (Румыния) - 1:2 (1:1)

Гол "Арсенала": Ткачев, 37.

"Арсенал": Нигматуллин (Левашов, 46), Беляев, Сокол, Альварес, Хагуш, Чаушич (Лелюхин, 46), Ивакин, Горбатенко (Лесовой, 78), Кангва (Коробов, 46), Ткачёв (Аджоев, 46), Лесовой (Изотов, 46).

"Ростов" (Россия) - "Раднички" (Сербия) - 1:1 (1:0)

Гол "Ростова": Ионов, 39 - 1:0 (с пенальти).

"Ростов": Песьяков, Макеев (Вилюш, 60), Паршивлюк (Шанбиев, 60), Бобен (Плиев, 60), Калачев (Логашов, 60), Ионов (Салетрос, 60), Сапета (Гацкан, 60), Щадин (Мирзов, 60), Скопинцев (Гулиев, 60), Маер (Зуев, 60), Трошечкин (Шомуродов, 60).

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