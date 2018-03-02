"Арсенал" проиграл семь раз в 2018 году, больше любой другой команды АПЛ

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"Арсенал" проиграл семь раз в 2018 году, больше любой другой команды АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле потерпел поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл семь раз в 2018 году, больше любой другой команды АПЛ. Всего лондонцы провели 13 встреч.

"Канониры" уступили "Ноттингем Форест" (2:4), "Борнмуту" (1:2), "Суонси" (1:3), "Тоттенхэму" (0:1), "Эстерсунду" (1:2) и дважды "Манчестер Сити" (0:3 и 0:3).

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
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20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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