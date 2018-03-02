"Арсенал" проиграл семь раз в 2018 году, больше любой другой команды АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле потерпел поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл семь раз в 2018 году, больше любой другой команды АПЛ. Всего лондонцы провели 13 встреч.

"Канониры" уступили "Ноттингем Форест" (2:4), "Борнмуту" (1:2), "Суонси" (1:3), "Тоттенхэму" (0:1), "Эстерсунду" (1:2) и дважды "Манчестер Сити" (0:3 и 0:3).

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