"Арсенал" проиграл шестой финал Кубка Лиги из восьми

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"Арсенал" проиграл шестой финал Кубка Лиги из восьми

В финальном поединке Кубка английской Лиги "Арсенал" потерпел поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл шестой финал Кубка Лиги из восьми.

Это худший показатель в истории турнира.

Не пропустите: "Арсенал" –  "Манчестер Сити" – 0:3 (обзор). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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