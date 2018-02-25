"Арсенал" проиграл шестой финал Кубка Лиги из восьми

В финальном поединке Кубка английской Лиги "Арсенал" потерпел поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл шестой финал Кубка Лиги из восьми.

Это худший показатель в истории турнира.

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