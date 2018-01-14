"Арсенал" проиграл третий матч из четырех в АПЛ без Санчеса на поле

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"Арсенал" проиграл третий матч из четырех в АПЛ без Санчеса на поле

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Борнмуту" со счетом 1:2.

В заявку "канониров" в этом матче не попал чилийский нападающий Алексис Санчес.

Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл три из четырех матчей в этом сезоне, когда чилийца не было на поле.

Напомним, что 29-летний Санчес, скорее всего, перейдет в другой клуб в ближайшие дни.

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