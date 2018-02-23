В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" дома играет с "Эстерсундом".

После первого тайма "канониры" проигрывают со счетом 0:2.

Стоит отметить, что "Арсенал" пропустил гол в шестом домашнем матче подряд. Это худший результат клуба с 2014 года. Тогда лондонцы пропустили в семи матчах подряд на своем поле.

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