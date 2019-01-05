"Арсенал" прошел в следующий раунд Кубка Англии

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"Арсенал" прошел в следующий раунд Кубка Англии

Представляем вашему вниманию результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что в матчах, которые завершились вничью, будут сыграны ответные встречи.

"Блэкпул" - "Арсенал" 0:3

Голы: Уиллок, 11 - 0:1, Уиллок, 37 - 0:2, Ивоби, 82 - 0:3

"Блэкпул": Ховард (Мафумби, 69), О`Коннор, Ноттингем, Бола, Дэниэлс, Спиринг, Гай, Тэйлор (Притчард, 62), Фини, Ньяндюйе (Дэвис, 83), Делфонзо.

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Лихтштайнер, Колашинац (Медли, 83), Дженкинсон, Эль-Ненни, Ивоби (Сака, 86), Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Уиллок, Нкетиа (Ляказетт, 64).

Предупреждение: Колашинац (56).       


"Норвич" - "Портсмут" 0:1

Гол: Грин, 90 - 0:1


"Бристоль Сити" - "Хаддерсфилд" 1:0

Гол: Браунхилл, 72 - 1:0


"Кристал Пэлас" - "Гримсби" 1:0

Гол: Айю, 86 - 1:0


"Ньюкасл" - "Блэкберн" 1:1

Голы: Дэк, 56 - 0:1, Ритчи (пен), 84 - 1:1

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4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
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