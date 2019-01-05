"Арсенал" прошел в следующий раунд Кубка Англии

Представляем вашему вниманию результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что в матчах, которые завершились вничью, будут сыграны ответные встречи.

"Блэкпул" - "Арсенал" 0:3

Голы: Уиллок, 11 - 0:1, Уиллок, 37 - 0:2, Ивоби, 82 - 0:3

"Блэкпул": Ховард (Мафумби, 69), О`Коннор, Ноттингем, Бола, Дэниэлс, Спиринг, Гай, Тэйлор (Притчард, 62), Фини, Ньяндюйе (Дэвис, 83), Делфонзо.

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Лихтштайнер, Колашинац (Медли, 83), Дженкинсон, Эль-Ненни, Ивоби (Сака, 86), Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Уиллок, Нкетиа (Ляказетт, 64).

Предупреждение: Колашинац (56).



"Норвич" - "Портсмут" 0:1

Гол: Грин, 90 - 0:1



"Бристоль Сити" - "Хаддерсфилд" 1:0

Гол: Браунхилл, 72 - 1:0



"Кристал Пэлас" - "Гримсби" 1:0

Гол: Айю, 86 - 1:0



"Ньюкасл" - "Блэкберн" 1:1

Голы: Дэк, 56 - 0:1, Ритчи (пен), 84 - 1:1

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