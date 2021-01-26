"Арсенал" просит перенести выездную встречу против "Бенфики" на нейтральное поле
"Арсенал" попросил УЕФА перенести первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" из Лиссабона на нейтральную территорию, сообщает Sky Sports.
Причиной такой просьбы стала возможность запрета для спортсменов покидать территорию страны, ввиду увеличения случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Португальцы, в свою очередь, негативно отреагировали на заявление "канониров". "Бенфика" заверяет, что полностью готова обеспечить прием соперников у себя на родине.
Напомним, первый матч должен состоятся 18 февраля. Ответная встреча пройдет 25 февраля на "Эмирейтс".
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