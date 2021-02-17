"Арсенал" проведет расследование из-за татуировки Обамеянга

Руководство лондонского "Арсенала" намерено провести расследование по поводу новой татуировки габонского нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболиста подозревают в нарушении коронавирусных ограничений. 9 февраля тату-мастер опубликовал в Instagram татуировку на руке Обамеянга. При этом ни мастер, ни форвард не были в защитных масках. В "Арсенале" намерены выяснить, когда было сделано видео. Дело в том, что сейчас в Великобритании закрыты все тату-салоны из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне 31-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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