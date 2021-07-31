"Арсенал" провел переговоры с "Интером" по Лаутаро Мартинесу

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"Арсенал" провел переговоры с "Интером" по Лаутаро Мартинесу Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

"Арсенал" сделал запрос по трансферу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает The Athletic, "канониры" обозначили интерес к аргентинцу во время переговоров с "Интером" по Эктору Бельерину.

Сам футболист заинтересован в переходе в "Арсенал", несмотря на то, что "канониры" не попали в еврокубки.

Также отмечается, что "Арсенал" предложил "Интеру" обменять Мартинеса на Александра Ляказетта. Однако "нерадзурри" не хотят включать в сделку других футболистов.

Читайте также: "Арсенал" готов включить Бельерина в сделку по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
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