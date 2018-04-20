"Арсенал" провёл переговоры с вероятным преемником Венгера

Руководство "Арсенала" провело переговоры с вероятным преемником Арсена Венгера, который сегодня объявил о скором уходе с поста главного тренера "канониров".

Как сообщает The Independent, у боссов лондонского клуба состоялась неформальная встреча с бывшим наставником "Барселоны" Луисом Энрике.

Шансы испанского специалиста возглавить "Арсенал" оцениваются высоко, однако преградой могут стать его финансовые запросы.

Кроме Энрике "Арсенал" рассматривает кандидатуры Патрика Виейра и Микеля Артеты.

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