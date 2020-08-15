"Арсенал" проводит расследование трансфера Пепе

"Арсенал" проводит внутреннее расследование трансфера вингера Николя Пепе.

Как сообщает ESPN, трансфер изучается в рамках кадровой реформы. Отмечается, что сделка привела к уходу множества скаутов и нескольких высокопоставленных сотрудников по всей Европе.

Руководство "канониров" хочет понять, не переплатили ли они. Напомним, что трансфер Пепе обошелся клубу в 80 миллионов евро. "Арсенал" заплатил 22 миллиона авансом, а оставшаяся сумма должна быть выплачена "Лиллю" в течение следующих пяти лет.

В минувшем сезоне на счету Пепе 10 голов и 8 ассистов в 42 играх.

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